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В Украине внутренняя торговля выросла на 5% за первое полугодие

В Украине внутренняя торговля выросла на 5% за первое полугодие

В январе-июле 2019 года внутренняя торговля в Украине продемонстрировала положительные результаты деятельности с незначительными темпами роста – +0,2%, или +5,1% к тому же периоду в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Основной вклад в положительную динамику внутренней торговли был обеспечен благодаря интенсивному развитию розничного сегмента рынка (рост оборота розничной торговли ускорился до 10,1% (10,3% за 6 мес. 2019 г., 5,2% за 7 мес. 2018 г.), с положительным вкладом за 7 мес. 2019 г. на уровне 3 п.п.) на фоне растущей покупательной способности населения в условиях дальнейшего увеличения социальных стандартов, реальной заработной платы и средней ценовой динамики на внутреннем рынке.

В свою очередь, нисходящая динамика оптовой торговли – уменьшение на 4% ((“минус” 3,8% за 6 мес. 2019 г., “плюс” 5% за 7 мес. 2018 г.) с отрицательным вкладом в общий показатель торговли на уровне 2,8 п.п.) продолжает сдерживать развитие отрасли.

По итогам года ожидается на продолжение положительной динамики внутренней торговли, которая будет определяться, в большей степени, динамикой розничной торговли, учитывая влияние повышения потребительского спроса. Оптовая торговля будет характеризоваться более сдержанной динамикой развития, сообщили в министерстве.

По материалам УНН
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