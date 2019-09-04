Украинцы приобрели 8,6 млн железнодорожных билетов через интернет

За летний период пассажиры украинской железной дороги приобрели более 8,6 млн документов на проезд через электронные сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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С начала функционирования онлайн-услуги украинцы оформили более 112 млн билетов на поезда. Ежегодно количество заказов билетов онлайн растет: их доля в 2018 году составляла половину всех железнодорожных билетов, а в этом году – 56%.

Сейчас существует возможность купить билет онлайн на любой поезд внутреннего сообщения, международного – только с Польшей, а также на поезд “Четыре столицы”, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

При заказе билетов через интернет можно воспользоваться и функцией льготный проезд, что полезно для студентов и лиц с инвалидностью.

Также в январе 2019 года, после годового перерыва, “Укрзализныця” возобновила онлайн-возврат билетов.

Чтобы приобрести или вернуть железнодорожный билет, пассажирам необходимо зайти в сервис “Укрзализныци” или скачать мобильное приложение.

Справка Finance.ua: