Украинцы приобрели 8,6 млн железнодорожных билетов через интернет

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За летний период пассажиры украинской железной дороги приобрели более 8,6 млн документов на проезд через электронные сервисы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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С начала функционирования онлайн-услуги украинцы оформили более 112 млн билетов на поезда. Ежегодно количество заказов билетов онлайн растет: их доля в 2018 году составляла половину всех железнодорожных билетов, а в этом году – 56%.
Сейчас существует возможность купить билет онлайн на любой поезд внутреннего сообщения, международного – только с Польшей, а также на поезд “Четыре столицы”, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.
При заказе билетов через интернет можно воспользоваться и функцией льготный проезд, что полезно для студентов и лиц с инвалидностью.
Также в январе 2019 года, после годового перерыва, “Укрзализныця” возобновила онлайн-возврат билетов.
Чтобы приобрести или вернуть железнодорожный билет, пассажирам необходимо зайти в сервис “Укрзализныци” или скачать мобильное приложение.
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