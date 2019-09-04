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Украинцы приобрели 8,6 млн железнодорожных билетов через интернет

Украинцы приобрели 8,6 млн железнодорожных билетов через интернет

За летний период пассажиры украинской железной дороги приобрели более 8,6 млн документов на проезд через электронные сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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С начала функционирования онлайн-услуги украинцы оформили более 112 млн билетов на поезда. Ежегодно количество заказов билетов онлайн растет: их доля в 2018 году составляла половину всех железнодорожных билетов, а в этом году – 56%.

Сейчас существует возможность купить билет онлайн на любой поезд внутреннего сообщения, международного – только с Польшей, а также на поезд “Четыре столицы”, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

При заказе билетов через интернет можно воспользоваться и функцией льготный проезд, что полезно для студентов и лиц с инвалидностью.

Также в январе 2019 года, после годового перерыва, “Укрзализныця” возобновила онлайн-возврат билетов.

Чтобы приобрести или вернуть железнодорожный билет, пассажирам необходимо зайти в сервис “Укрзализныци” или скачать мобильное приложение.

Справка Finance.ua:

  • 8 июля УЗ добавила функцию покупка билетов за 60 суток до даты их отправления. Услугой можно воспользоваться для оформления билетов на некоторые популярные поезда внутреннего и международного сообщения.

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По материалам Finance.UA
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