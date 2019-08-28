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Покупка частями от monobank стала доступна для 8000 онлайн-продавцов подключенных к WayForPay

Более 8000 онлайн-продавцов теперь могут продавать в рассрочку от monobank, благодаря интеграции платежного метода в сервис WayForPay.

На сегодня, по данным monobank, покупкой частями воспользовались более 57 000 клиентов. Чаще всего украинцы оплачивают данным методом смартфоны, Hi-Fi аппаратуру, телевизоры и велосипеды.

Новым и существующим клиентам WayForPay, для подключения оплаты в рассрочку к себе на сайт, нет необходимости в дополнительных настройках, заявках и интеграциях. Достаточно активировать метод оплаты “Покупка частями от monobank” в сервисе WayForPay. Прием платежей по данному методу будет доступен на платежной странице или виджете.

В WayForPay отметили, что рады возможности предоставить онлайн-предпринимателям дополнительный метод платежа в сервисе от инновационного банка. При интеграции продукта “Покупка частями” в платформу, постарались учесть простоту подключения метода оплаты продавцу.

Магазин выбирает какие варианты покупки частями будут доступны на его сайте: от 3 до 12 платежей. В зависимости от выбранного варианта рассрочки с продавца будет взиматься комиссия банка за пользование рассрочкой. Магазин получит всю сумму стоимости товара после первого платежа клиента, за вычетом комиссии.

На сегодня, насчитывается более 1,2 миллиона владельцев карт monobank, которые могут на очень выгодных условиях, без лишних переплат, быстро и просто оформить покупку частями. Тем самым формируя дополнительный оборот для онлайн-магазина.

Минимальная сумма покупки – 1000 грн. Оплата в рассрочку доступна всем владельцам карт monobank. Покупатель не платит никаких комиссий за пользование рассрочкой.

Для покупки частями на странице/виджете WayForPay покупателю необходимо указать email и номер мобильного, на который зарегистрирована карта monobank выбрать количество платежей и подтвердить платеж в приложении банка. Первый платеж будет списан после подтверждения оплаты.

По материалам monobank
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