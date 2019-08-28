Покупка частями от monobank стала доступна для 8000 онлайн-продавцов подключенных к WayForPay

Более 8000 онлайн-продавцов теперь могут продавать в рассрочку от monobank, благодаря интеграции платежного метода в сервис WayForPay .

На сегодня, по данным monobank, покупкой частями воспользовались более 57 000 клиентов. Чаще всего украинцы оплачивают данным методом смартфоны, Hi-Fi аппаратуру, телевизоры и велосипеды.

Новым и существующим клиентам WayForPay, для подключения оплаты в рассрочку к себе на сайт, нет необходимости в дополнительных настройках, заявках и интеграциях. Достаточно активировать метод оплаты “Покупка частями от monobank” в сервисе WayForPay. Прием платежей по данному методу будет доступен на платежной странице или виджете.

В WayForPay отметили, что рады возможности предоставить онлайн-предпринимателям дополнительный метод платежа в сервисе от инновационного банка. При интеграции продукта “Покупка частями” в платформу, постарались учесть простоту подключения метода оплаты продавцу.

Магазин выбирает какие варианты покупки частями будут доступны на его сайте: от 3 до 12 платежей. В зависимости от выбранного варианта рассрочки с продавца будет взиматься комиссия банка за пользование рассрочкой. Магазин получит всю сумму стоимости товара после первого платежа клиента, за вычетом комиссии.

На сегодня, насчитывается более 1,2 миллиона владельцев карт monobank , которые могут на очень выгодных условиях, без лишних переплат, быстро и просто оформить покупку частями. Тем самым формируя дополнительный оборот для онлайн-магазина.

Минимальная сумма покупки – 1000 грн. Оплата в рассрочку доступна всем владельцам карт monobank. Покупатель не платит никаких комиссий за пользование рассрочкой.

Для покупки частями на странице/виджете WayForPay покупателю необходимо указать email и номер мобильного, на который зарегистрирована карта monobank выбрать количество платежей и подтвердить платеж в приложении банка. Первый платеж будет списан после подтверждения оплаты.