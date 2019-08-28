НБУ изменил правила проверок финмониторинга

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Нацбанк урегулировал практику проведения коллегиальных встреч с представителями финансовых учреждений при осуществлении надзора по вопросам финансового мониторинга. Встречи проводятся до начала проверки и после ее завершения. Также они могут проводиться во время выездной проверки / дистанционного надзора (по инициативе НБУ или учреждений).
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
На этих встречах стороны могут обсудить любые вопросы по организации проведения проверок, их результатов, зафиксированных нарушений, выявленных проблем и предоставленных рекомендаций.
Кроме того, изменениями предусмотрено, что представители учреждений, в отношении которых проводились проверки, по их инициативе или инициативе НБУ, могут участвовать в заседаниях комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.
На этих заседаниях рассматриваются предварительные результаты проведенного надзора по вопросам финансового мониторинга, рекомендации по устранению выявленных нарушений и предложения по применению адекватных мер воздействия.
Присутствующие на заседании представители финансовых учреждений смогут лично предоставить объяснения по обстоятельствам и выявленным фактам нарушений для учета регулятором при принятии коллегиальных решений о мерах воздействия в пределах полномочий комитета.
Кроме этого, НБУ увеличил вдвое – с 10 до 20 календарных дней – срок информирования о начале выездной проверки по вопросам финансового мониторинга, а также зафиксировал заблаговременное предоставление участникам рынка перечня вопросов, подлежащих выездной проверке.
Национальный банк предусмотрел возможность предоставлять справку или акт по результатам надзора по вопросам финансового мониторинга в электронном виде. Также по результатам сотрудничества с банковским сообществом и с целью внедрения эффективных инструментов осуществления надзора по вопросам финансового мониторинга Национальный банк утвердил перечень типовых форм ответов на запросы, используемых в целях проведения выездных проверок по вопросам финансового мониторинга.
Использование указанных типовых форм позволит банкам сократить время на подготовку информации на запросы Национального банка и будет способствовать качественному осуществлению надзора.
Эти изменения предусмотрены постановлением Национального банка № 111 “Об утверждении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. Постановление было принято 22 августа и вступило в силу 29 августа.
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