Укргазбанк вошел в ТОП-20 "Самых успешных украинских брендов"

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Укргазбанк стал единственным украинским банком, вошедшим в ТОП-20 “Самых успешных украинских брендов” по рейтингу журнала «ВЛАСТЬ ДЕНЕГ».
Эксперты рейтинга отметили стремительное развитие Банка после избрания им стратегии Green Banking, о чем сейчас говорит статус лидера в поддержке экологически чистых проектов. Так, ЭКОбанк первым в стране начал внедрять ЭКОстандарты в производство, транспорт, энергетику и повседневную жизнь, и сейчас финансирование «зеленых» проектов составляет более 30% общего кредитного портфеля Банка.
В нынешнем году Укргазбанк стал первым украинским банком, который одержал победу в номинации «Лучший банк по устойчивому финансированию в Центральной и Восточной Европе» рейтинга Award for excellence, составленного авторитетным финансовым изданием Euromoney. Церемония награждения с участием председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко состоялась 10 июля в Лондоне.
Кроме того, эксперты рейтинга отметили, что в настоящее время Укргазбанк – это надежный и динамичный банк, который входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов, а также лидер по приросту депозитного портфеля. А значит, клиенты доверяют Укргазбанку, а банк, в свою очередь, предлагает самые выгодные процентные ставки и качественные условия предоставления банковских услуг.
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