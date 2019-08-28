В "Слуге народа" заявили, что правительство ищет пути реструктуризации внешних долгов Украины

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Правительство ищет пути реструктуризации внешних долговых обязательств Украины.
Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев в комментарии УНН.
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Гетманцев отметил, что существуют определенные проблемы с варрантами (ценными бумагами – ред.), которые были выпущены в результате кризиса 2015 года. Также он отметил, что трудно удваивать рост украинского ВВП с учетом того, что значительная часть этого ВВП пойдет на выплату по ценным бумагам.
“Этот вопрос для работы финансистов, ежедневной, достаточно глубокой работы финансистов. Есть определенные пути, предложения, как этот вопрос решить, я убежден, что он будет решен”, – сказал Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН, не помешают ли внешние долги Украины обещаниям правительства о значительном росте экономики и имеется ли план по реструктуризации внешних долговых обязательств.
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