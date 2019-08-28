В Украине планируют лицензировать американское ядерное топливо, которое должно заменить российское

Государственная компания Энергоатом подписала меморандум о сотрудничестве с американской компанией-производителем ядерного топлива Westinghouse, предусматривающий разработку плана по лицензированию американского ядерного топлива в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Также до конца 2019 года в Украине должны разработать технико-экономическую оценку внедрения американского ядерного топлива на атомных электростанциях Украины.

По оценкам Энергоатома, использование американского ядерного топлива может увеличить мощность украинских АЭС на 10-15%.

«Именно благодаря топливу Westinghouse и выполнению ряда мероприятий по повышению эффективности энергоблоков украинских АЭС, их мощность может быть увеличена до 105-110%», – сообщил президент Энергоатома Юрий Недашковский.