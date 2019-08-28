0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

В Украине планируют лицензировать американское ядерное топливо, которое должно заменить российское

В Украине планируют лицензировать американское ядерное топливо, которое должно заменить российское

Государственная компания Энергоатом подписала меморандум о сотрудничестве с американской компанией-производителем ядерного топлива Westinghouse, предусматривающий разработку плана по лицензированию американского ядерного топлива в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Также до конца 2019 года в Украине должны разработать технико-экономическую оценку внедрения американского ядерного топлива на атомных электростанциях Украины.

По оценкам Энергоатома, использование американского ядерного топлива может увеличить мощность украинских АЭС на 10-15%.

«Именно благодаря топливу Westinghouse и выполнению ряда мероприятий по повышению эффективности энергоблоков украинских АЭС, их мощность может быть увеличена до 105-110%», – сообщил президент Энергоатома Юрий Недашковский.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.