Юрий Моша: украинские компании выводят деньги за рубеж. Причины и последствия

Украинские компании все чаще выводят свои бизнесы в другие страны. Есть несколько факторов, которые подталкивают украинцев к таким действиям.

Меньше налогов. Здесь стоит упомянуть офшоры. Если деньги приходят из-за границы, то налогов платить не надо. Поэтому многие украинцы, открывая компании-офшоры, выводят деньги, чтобы уменьшать свою налоговую базу.

Для сохранения денег. Если налоги были оплачены в Украине, то в другую страну выводят уже чистые деньги – прибыль. Таким образом, все финансы хранятся за границей – в надежном банке.

Защита собственности. С помощью офшоров есть возможность спрятать настоящих владельцев, бенефициаров. И даже правоохранительным органам очень трудно найти настоящий след.

Работать и зарабатывать деньги. Например, IT-специалисты. Разработав приложение в Украине, они могут заработать 10 тысяч долларов, а в США с таким же стартапом – в пять раз больше. Поэтому компанию открывают для того, чтобы легче было заключить сделку с заказчиками. К американской компании доверия будет намного больше.

Я говорю об IT-секторе, поскольку это вариант, который встречается чаще всего. Также подобной схемой пользуются и компании в сфере онлайн-торговли, а также производственные компании, и те, кто связан с закупкой оборудования и перевозкой его в Украину.

Владелец – за границей, сотрудники – в Украине

Некоторые бизнесмены, которые открыли бизнес за границей, живут на две страны, постоянно приезжая в Украину. А есть те, кто и не думает возвращаться на родину. Они делают ставки на заграничный бизнес.

То, что собственники живут за границей, но часть сотрудников находится в Украине – уже обычное явление. У меня такая же ситуация. Большинство сотрудников находятся в странах бывшего СНГ, а в Украине – особенно. Потому что в других странах люди требуют большей заработной платы. Но стоит подчеркнуть: фактически зарплату мои сотрудники получают от американской компании.

Безналоговые варианты бизнеса

Таких вариантов довольно много. Почему-то все боятся слова «офшор». Но надо понимать, что они бывают разные. Есть те, которые существуют просто для вывода денег.

К примеру – офшоры на островах. А есть другие, например, в США или Великобритании. Их владельцы не платят налоги этим странам, но любой украинский банк может перевести деньги на такие компании. Поэтому я не рекомендую открывать островные юрисдикции.

Есть определенные типы компаний, которые попадают под офшор. Но этот статус они могут потерять, если на их счет поступают деньги с той страны, в которой они зарегистрированы.

Поэтому большинство наших клиентов открывают две компании в США. Одну для внутреннего рынка, чтобы зарабатывать. Вторую – для того, чтобы выводить деньги из-за границы. Финансовая модель готовится под каждый конкретный кейс.

Нужен ли «занавес»?

Украина, конечно, теряет многое от ухода бизнеса за границу. В первую очередь – налоги. И, естественно, доходы, потому что финансовые потоки двигаются за рубеж. Это уже обыденность сегодняшнего времени и с этим трудно бороться. Разве что устанавливать финансовый «занавес» и не выпускать деньги, как, например, в Туркмении.

В основном украинский бизнес мигрирует в США, страны Западной Европы, Великобританию, Германию. Многие доверяют и Восточной Европе – открывают компании в Польше, Чехии, Венгрии, странах Балтии.

Здесь все зависит от того, кого какой рынок интересует. Но вместе с тем очень большое количество украинских компаний все еще боятся выходить на зарубежные рынки, хотя ничего страшного в этом нет.

Власти других стран заинтересованы, чтобы приходили иностранные инвестиции — больше денег и налогов, поэтому идут навстречу украинским предпринимателям, в том числе.

Юрий Моша, основатель международной компании «Второй паспорт»