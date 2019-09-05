Из-за чего компании могут потерять статус плательщика единого налога

Компании могут потерять статус плательщика единого налога.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот .

Причины, по которым можно потерять единый налог:

Налоговая может лишить предпринимателя или компанию статуса плательщика единого налога, если на первое число месяца у него есть налоговый долг.

Ситуация перманентно продолжается в течение шести месяцев.

“Например, в марте этого года подобную ситуацию разбирал Херсонский суд. Так, истица была лишена статуса плательщика единого налога, поскольку у нее был налоговый долг на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов, который в целом составил 35 тысяч грн”, – сообщают в Опендатабот.

Как не потерять статус плательщика единого налога:

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