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Из-за чего компании могут потерять статус плательщика единого налога

Из-за чего компании могут потерять статус плательщика единого налога

Компании могут потерять статус плательщика единого налога.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Причины, по которым можно потерять единый налог:

  • Налоговая может лишить предпринимателя или компанию статуса плательщика единого налога, если на первое число месяца у него есть налоговый долг.
  • Ситуация перманентно продолжается в течение шести месяцев.

“Например, в марте этого года подобную ситуацию разбирал Херсонский суд. Так, истица была лишена статуса плательщика единого налога, поскольку у нее был налоговый долг на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов, который в целом составил 35 тысяч грн”, – сообщают в Опендатабот.

Как не потерять статус плательщика единого налога:

  • Опендатабот предупредит вас, если ваш бизнес попал в группу риска.
  • Для этого нужно добавить Опендатабот в любимом мессенджере.
  • Ввести название или код компании, или ФИО предпринимателя.
  • Подписаться.
  • Вы получите уведомление, если ваша компания попадет в группу риска.
По материалам Finance.UA
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