Налоговики требуют от угольной госкомпании 109 млн грн

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Офис крупных налогоплательщиков обратился в суд с иском против госпредприятия “Угольная компания Краснолиманская”. Фискалы просят Донецкий окружной суд взыскать задолженность компании на сумму 109,4 млн грн.
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По данным ГФС, на 25.03.2019 налоговый долг ГП “УК “Краснолиманская” составил 486,4 млн грн.
После удовлетворения иска 28 мая со счетов и наличности госпредприятия принудительно взыскали часть налогового долга – около 17 мин грн.
В суде угольная компания ссылалась на сложное финансово-экономическое положение и отсутствие денежных средств для уплаты суммы задолженности в полном объеме. Она просила отказать в исковых требованиях, отметив, что “принудительное взыскание задолженности приведет к невозможности выполнения долговых обязательств и прекращению деятельности предприятия” (цитата).
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