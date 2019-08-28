Налоговики требуют от угольной госкомпании 109 млн грн

Офис крупных налогоплательщиков обратился в суд с иском против госпредприятия “Угольная компания Краснолиманская”. Фискалы просят Донецкий окружной суд взыскать задолженность компании на сумму 109,4 млн грн.

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По данным ГФС, на 25.03.2019 налоговый долг ГП “УК “Краснолиманская” составил 486,4 млн грн.

После удовлетворения иска 28 мая со счетов и наличности госпредприятия принудительно взыскали часть налогового долга – около 17 мин грн.

В суде угольная компания ссылалась на сложное финансово-экономическое положение и отсутствие денежных средств для уплаты суммы задолженности в полном объеме. Она просила отказать в исковых требованиях, отметив, что “принудительное взыскание задолженности приведет к невозможности выполнения долговых обязательств и прекращению деятельности предприятия” (цитата).