Максим Завальный, Александр Мелешко: поймать «единорога»! Опыт M&A в Украине

Украинские ІТ-компании становятся все более лакомым куском для иностранных инвесторов. При благоприятных условиях ІТ-сектор может стать одной из основных движущих сил рынка M&A в Украине и площадкой для развития украинских «единорогов».

Рынок M&A в Украине в 2018 году составил 1,82 миллиарда долларов США, что на 56% больше, чем годом ранее. В свою очередь, количество сделок достигло 80, что на 19% перевешивает показатель 2017 года.

Несмотря на это, 2018 можно назвать годом стагнации для ІТ-отрасли в Украине с точки зрения М&A. За исключением приобретения компанией Horizon Capital акций IT-гиганта Intellias, знаковых сделок на украинском рынке не было. Сумма этой сделки, по неофициальной информации, составляла 5 миллионов долларов США, что является несущественной цифрой даже для M&A на рынке Украины.

Для сравнения достаточно вспомнить приобретение в начале 2018 года компанией Amazon стартапа Ring, специализирующегося на охранных решениях для частных домов и квартир. По экспертным оценкам, стоимость сделки составила около 1 млрд долларов США. Для сравнения – в 2007 году владельцы Ring пытались привлечь 700 000 долларов США в обмен на 10% акций компании, но тогда заинтересованных инвесторов не нашлось.

Кроме того, как ожидается, данное соглашение даст толчок для развития других локальных игроков украинского ИТ-рынка, а именно: компаний, которые занимаются производством «железа» для охранных систем.

Еще один показательный пример – приобретение инвестиционным фондом Apax Partners 96% в компании GlobalLogic за 420 миллионов долларов США. В 2017 и 2018 годах Apax Partners продал равные доли (то есть, по 48%) в компании GlobalLogic в пользу Инвестиционного совета Пенсионного фонда Канады и швейцарской инвестиционной компании Partners Group.

В рамках первой сделки стоимость GlobalLogic оценивалась в 1,5 млрд долларов США, в то время как в рамках второй достигла уже более 2 млрд долларов США. Из более чем 12 000 программистов, которые привлечены к проектам компании GlobalLogic, почти 4 000 – это украинцы.

Этот список кейсов можно продолжать. Ведь в течение последних лет мы были свидетелями приобретения украинской IT-аутсорсинговой компании IntroPro компанией Luxoft за 53 миллиона долларов США и привлечения компанией PetCube, Inc. инвестиций от AVentures Capital, Almaz Capital Partners и Y-Combinator на сумму примерно 10 миллионов долларов США. Стоит также упомянуть покупку ІТ-компании Drone.UA. Хотя сумма сделки не разглашалась, специалисты оценивают ее примерно в 5 миллионов долларов США.

Если говорить про текущий год, то достаточно знаковым стало приобретение украинской компании Murka, которая специализируется на разработке мобильных и онлайн-игр, американским инвестиционным фондом Blackstone Group.

Почему ІТ-сектор тормозит?

Украина является привлекательной юрисдикцией для ІТ-компаний, поскольку имеет достаточный человеческий ресурс, доступный по разумной цене. Общая стоимость одного рабочего часа программиста в Украине существенно ниже аналогичных показателей в Соединенных Штатах Америки, Соединенного Королевства, Германии и даже Польши. В Украине зарождается целый пласт IT-продуктовых компаний, которые ставят целью не только заработать прибыль, но и сделать свой вклад в развитие инноваций.

Кроме того, не стоит забывать, что ІТ-отрасль является одним из основных (то есть крупных) источников регулярного поступления валюты в Украину. Так, по данным исследований инвестиционных компаний AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times, в 2018 году 245 крупнейших ІТ-компаний Украины экспортировали услуг на сумму более 2 миллиардов долларов США.

IT-сектор в Украине дает работу около 150 тысячам специалистов

В целом, по оценкам экспертов, IT-сектор создает 4% ВВП Украины и дает работу около 150 тысячам специалистов. Однако, вопреки, развитие ІТ-индустрии в Украине происходит не благодаря государственной поддержке, бережному отношению или благоприятным условиям, созданным для ІТ-компаний.

Поэтому нетрудно представить, каких вершин может достичь Украина в сфере ІТ, имея такой потенциал, при условии должной поддержки со стороны государства. Известно, что 30% украинских ІТ-компаний занимаются разработкой собственного продукта, в то время как остальные работают в качестве аутсорс-центров на другие страны, передавая большую часть добавленной стоимости за рубеж. Именно продуктовые компании являются самыми интересными для потенциальных иностранных инвесторов. Они могут предложить не только возврат инвестированных средств, но и технологии, которые порой ценнее денег.

30% украинских ІТ-компаний занимаются разработкой собственного продукта

Учитывая это, Украине крайне важно создавать благоприятные условия, в частности, государственные ІТ-акселераторы, фонды поддержки, четкую законодательную базу с учетом специфики этой сферы.

Именно тогда в Украине будут появляться продуктовые «ІТ-единороги». Следовательно и рынок M&A в сфере ІТ выйдет на качественно новый уровень и, возможно, направление инвестиций в IT-сферу в Украине изменится на 180 градусов и украинские ІТ-компании начнут активно инвестировать в перспективные иностранные проект.

Максим Завальный, Директор, налоговое и юридическое консультирование KPMG в Украине

Александр Мелешко, консультант, налоговое и юридическое консультирование KPMG в Украине