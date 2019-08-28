За 7 месяцев зарплата в сельском хозяйстве выросла почти на 24%

По данным Госстата, в январе-июле 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве на одного штатного работника составила 8388 грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Это на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда зарплата составляла 6770 грн.

Выросла среднемесячная заработная плата на 20,5% в пищевой промышленности, составив 9608 грн, по сравнению с 7973 грн в 2018 году.

В июле средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 9850 грн, что на 12,8% больше, чем в июне (8735 грн).

В пищевой промышленности средняя заработная плата за июль выросла на 7,9%, составив 10 654 грн.

Справка Finance.ua

В Украине в 2019 году темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты.