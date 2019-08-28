Мария Золотарева: «К нам едет ревизор...», или о порядке проведения проверок инспекторами труда

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Последние два года среди наиболее «рисковых», с точки зрения бизнеса, были проверки инспекторов труда. Это произошло благодаря двум аспектам – довольно широким «контролирующим» полномочиям для проверяющих, предусмотренным в постановлении Кабинета Министров Украины от 29.04.2017 года № 295 «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины» и статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», и имеющимися значительными штрафами за нарушение законодательства о труде согласно ст. 259 Кодекса законов о труде Украине.
Много было написано о проверках инспекторов труда и, казалось, нужно было бы вздохнуть с облегчением, когда в судебном порядке было признано недействительным постановление Кабинета Министров Украины от 29.04.2017 года № 295 «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины» и статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» (далее – Постановление № 295).
Заметим, что судом апелляционной инстанции в постановлении по делу № 826/8917/17 от 14.05.2019 года был установлен ряд нарушений при принятии этого нормативно-правового акта, в частности, отсутствие согласования Государственной регуляторной службы при рассмотрении соответствующего проекта постановления Кабинета Министров Украины; противоречие его содержания требованиям действующего законодательства. На сегодня Постановление № 295 является недействительным, однако рассмотрение вышеприведенного судебного дела не завершено, поскольку идет рассмотрение в Верховном суде.
Однако, не все случилось, как предполагалось… 21 августа 2019 г. на заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление № 823 «Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде» (далее – Постановление № 823), которым утвержден Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде. Содержание данных документов было опубликовано на официальной веб-странице Правительства 29.08.2019 года.
Общая характеристика Постановления № 823
Не имея целью быть, непосредственно, точными, однако предполагаем, что 90 процентов текста принятого Постановления № 823 воспроизводит содержание ранее признанного судом недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 29.04.2017 года № 295 «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины» и статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». Так, в частности, инспекционные визиты и невыездные инспектирования инспекторов труда в качестве меры государственного контроля за соблюдением законодательства о труде остались актуальными, как и полный набор полномочий инспекторов труда, которые были ранее.
Итак, что изменилось
Наряду с исправлением «технических» ошибок, которые были допущены в ранее действующем Постановлении № 295, стоит сосредоточиться на тех существенных изменениях, которые введены в Постановлении № 823.
Отныне:
Как следствие, на таком основании предметом инспекционного посещения может быть исключительно проверка данных фактов, а отнюдь не другие вопросы – например, проверка порядка выплаты заработной платы работникам.
Ограничены проверки на основании сообщений или информации от Пенсионного фонда Украины и его территориальных органов. Итак, в перечень субъектов хозяйствования, к которым может быть приковано внимание инспекторов труда, теперь входят, в частности, работодатели, которые начисляют заработную плату 30 и более процентам работников меньше минимальной.
В свою очередь введены новые основания для проведения инспекционных посещений: поручения Премьер-министра Украины; обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, запрос народного депутата и основание невыполнения требований предписания;
Пунктом 10 Постановления № 823 установлено, что отсчет срока для проведения инспекционного визита, невыездного инспектирования начинается со дня, следующего за днем предоставления объектом посещения документов и объяснений, необходимых для их проведения.
Следовательно, на государственный орган фактически возложено принятие решения, когда должен начинаться отсчет данного срока. Предполагаем, что такая «размытость» в формулировке приведет к необоснованному затягиванию сроков проведения инспекционных визитов и невыездного инспектирования;
Мария Золотарева, руководитель практики налогового и таможенного права, адвокат АО “Вдовичен и партнеры”, кандидат юридических наук
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