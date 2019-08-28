Укрзализныця планирует обратиться в Антимонопольный комитет относительно сговора на рынке производителей вагонов

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Из-за завышенных цен на пассажирские вагоны Укрзализныця обратится в Антимонопольный комитет. Государственная компания подозревает, что производители вагонов «сговорились» на рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Так, Укрзализныця объявила тендер на покупку пассажирских вагонов, однако получила только 2 предложения, цены на которые почти не отличались.
«В тендере Укрзализныци по закупке пассажирских вагонов приняли участие два производителя – ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» и ООО «Харьковский вагоностроительный завод». Их тендерная документация была практически идентична, а ценовые предложения почти не отличались», – сообщили в Укрзализныце.
Там отмечают, что в соответствии с предложениями заводов, стоимость одного пассажирского вагона составляет около 1 миллиона долларов.
Материалы ценовых предложений производителей вагонов юристы Укрзализныци передадут в комитет.
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