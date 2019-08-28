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Налоговики Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Налоговики Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2018-2019 годов было незаконно обналичено более 120 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

“Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева пресекли деятельность конвертационного центра, оборот средств которого в течение 2018-2019 гг. составил более 120 млн грн”, – говорится в сообщении.

По информации ГФС, была установлена группа жителей столицы, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по обналичиванию, документальному прикрытию бестоварных операций и формированию незаконного налогового кредита.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных перемещенных и по месту жительства фигурантов дела.

В результате из незаконного оборота изъяты и переданы на хранение денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 611 тыс. гривен, черновые записи, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, 40 печатей подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а также электронные носители информации и компьютерная техника.

По материалам Вечірній Київ
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