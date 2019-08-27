По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” більше, чем “Продам” (27,684 млн и 24,716 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 35), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,20-25,21 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 75 активная заявка по доллару на сумму 52,400 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3500 – 2 22225,2100 – 55 55525,2100 – 99 99925,2100 – 100 00025,2100 – 99 00025,2100 – 22 00025,2100 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2000 – 2 000

25,2000 – 1 000

25,2000 – 2 000

25,2000 – 8 000

25,2100 – 3 000

25,2300 – 20 000

25,2300 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2495 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1986 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.