В Украине более полусотни аварийных школ: названы регионы-лидеры

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Больше всего заведений общего среднего образования находятся в аварийном состоянии в таких областях, как Ровенская – 12 и Житомирская – 10.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, всего в Украине 56 школ находятся в аварийном состоянии, из которых 37 – в сельской местности.
“В капитальном ремонте нуждаются 957 помещений заведений общего среднего образования, из них 431 – в сельской местности”, – отмечают в МОН.
Отмечается, что больше всего таких заведений в Харьковской области – 327 и городе Киеве – 144 помещения.
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