В Украине более полусотни аварийных школ: названы регионы-лидеры

Больше всего заведений общего среднего образования находятся в аварийном состоянии в таких областях, как Ровенская – 12 и Житомирская – 10.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, всего в Украине 56 школ находятся в аварийном состоянии, из которых 37 – в сельской местности.

“В капитальном ремонте нуждаются 957 помещений заведений общего среднего образования, из них 431 – в сельской местности”, – отмечают в МОН.

Отмечается, что больше всего таких заведений в Харьковской области – 327 и городе Киеве – 144 помещения.