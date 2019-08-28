Американцы создают суперэффективный электромобиль-дальнобойщик (фото)

Американская компания Aptera возродила проект суперэффективного электромобиля-дальнобойщика.

Об этом сообщает портал Motor1.

Двухместная каракатица с каплевидным кузовом претендует на звание дальнобойного электромобиля.

Главным элементом автомобиля является очень емкая батарея, расположенная под сиденьями и за их спинками.

В зависимости от версии машины, аккумуляторы имеют емкость 40, 60 или 100 кВтч. Именно в последнем варианте и достигается радиус действия 1000 миль (1609 км). Причем получасовая экспресс-зарядка обеспечит 320 км пробега.

Пассажирская капсула с минималистичным интерьером выполнена из композитных материалов, что позволило удержать массу (в исполнении с батареей средней вместимости) в пределах 800 кг. Кроме того, обтекаемые формы способствуют снижению сопротивления воздуху.

На строительство трех прототипов до конца 2019 года американцам нужно собрать 2,5 млн долларов. Если инвестор найдется или сработает краудфандинговая платформа, то в 2020 году начнется сертификация этих странных электромобилей и подготовка к началу их продаж.