0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Американцы создают суперэффективный электромобиль-дальнобойщик (фото)

Американцы создают суперэффективный электромобиль-дальнобойщик (фото)

Американская компания Aptera возродила проект суперэффективного электромобиля-дальнобойщика.

Об этом сообщает портал Motor1.

Двухместная каракатица с каплевидным кузовом претендует на звание дальнобойного электромобиля.

Главным элементом автомобиля является очень емкая батарея, расположенная под сиденьями и за их спинками.

В зависимости от версии машины, аккумуляторы имеют емкость 40, 60 или 100 кВтч. Именно в последнем варианте и достигается радиус действия 1000 миль (1609 км). Причем получасовая экспресс-зарядка обеспечит 320 км пробега.

Пассажирская капсула с минималистичным интерьером выполнена из композитных материалов, что позволило удержать массу (в исполнении с батареей средней вместимости) в пределах 800 кг. Кроме того, обтекаемые формы способствуют снижению сопротивления воздуху.

На строительство трех прототипов до конца 2019 года американцам нужно собрать 2,5 млн долларов. Если инвестор найдется или сработает краудфандинговая платформа, то в 2020 году начнется сертификация этих странных электромобилей и подготовка к началу их продаж.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.