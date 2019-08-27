Сколько Госказначейство получило от растаможки "еврономеров"

Как сообщает Государственная казначейская служба Украины, в госбюджет Украины в январе-августе 2019 года поступило 7 108,8 млн грн за растаможивание транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенный режим транзита или временного ввоза “еврономеров”.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В декабре 2018 года поступления от растаможки “евроблях” составили 861,5 млн грн.

Сюда учтены только авто, которые были ввезены 1 с января 2015 года. До дня вступления в силу закона Украины от 8 ноября 2018 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств”.

Первый штраф получил владелец “еврономера”. Владельца авто оштрафовали на 8,5 тысячи гривен.

Мои Fiнансы:

22 августа Закон о растаможке “еврономеров” вступил в действие.

Задержка оформления “єврономеров” более чем на 30 дней – 170 тысяч грн или конфискация этого транспортного средства;

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;