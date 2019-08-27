Треть бюджета выплачивается на обслуживание внешнего долга – Маркарова

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В 2019 году треть бюджета выплачивается на погашение и обслуживание внешних долгов.
Об этом сообщила Оксана Маркарова в эфире “Свободы слова”.
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“После проведенной реструктуризации в 2015 году у нас было время… с этого года у нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально”, – сказала Маркарова.
Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.
Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.
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