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Треть бюджета выплачивается на обслуживание внешнего долга – Маркарова

Треть бюджета выплачивается на обслуживание внешнего долга – Маркарова

В 2019 году треть бюджета выплачивается на погашение и обслуживание внешних долгов.

Об этом сообщила Оксана Маркарова в эфире “Свободы слова”.

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“После проведенной реструктуризации в 2015 году у нас было время… с этого года у нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально”, – сказала Маркарова.

Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.

Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.

По материалам УНН
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