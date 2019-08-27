Треть бюджета выплачивается на обслуживание внешнего долга – Маркарова

В 2019 году треть бюджета выплачивается на погашение и обслуживание внешних долгов.

Об этом сообщила Оксана Маркарова в эфире “Свободы слова”.

Читайте также: Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с МВФ из-за улучшения экономики

“После проведенной реструктуризации в 2015 году у нас было время… с этого года у нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально”, – сказала Маркарова.

Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.

Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.