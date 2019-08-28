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Новый министр экономики рассказал, как снизить коммунальные тарифы для населения

Новый министр экономики рассказал, как снизить коммунальные тарифы для населения

Коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства.

Об этом в эфире ICTV заявил новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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“Сейчас конъюнктура рынке такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку”, – сказал министр.

По словам Милованова, для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность – уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.

“Здесь всегда всего три инструмента”, – сказал он.

Как сэкономить на коммуналке

По материалам ТСН
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