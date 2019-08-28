Новый министр экономики рассказал, как снизить коммунальные тарифы для населения

Коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства.

Об этом в эфире ICTV заявил новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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“Сейчас конъюнктура рынке такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку”, – сказал министр.

По словам Милованова, для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность – уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.

“Здесь всегда всего три инструмента”, – сказал он.