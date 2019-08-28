Новый министр экономики рассказал, как снизить коммунальные тарифы для населения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства.
Об этом в эфире ICTV заявил новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Читайте также: Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифы
“Сейчас конъюнктура рынке такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку”, – сказал министр.
По словам Милованова, для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность – уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.
“Здесь всегда всего три инструмента”, – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортам8 ч. назад - 1972 16
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность8 ч. назад - 2844 6
Гончарук рассказал про условия покупки земли иностранцами после запуска реформы10 ч. назад - 1594 3
Что изменилось в школах с 1 сентябряВчера, 19:45 - 2723 3
Кто может потерять право на субсидиюВчера, 20:01 - 30154 3
Кто может потерять право на субсидиюВчера, 20:01 - 30154 3
Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих11 ч. назад - 13061 1
В Альфа-банке повысили ставки в гривне по вкладу "Альфа Депозит"9 ч. назад - 3884
Межбанк: у экспортеров кончаются гривневые ресурсы9 ч. назад - 3250
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность8 ч. назад - 2844 6
Tesla выпустила новую версию Model 35 ч. назад - 166
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Вчера, 15:10 - 495
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40580 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 1009 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 957