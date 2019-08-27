0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

В сентябре на выплату пенсий направили более 500 млн грн

В сентябре на выплату пенсий направили более 500 млн грн

Сегодня Пенсий фонд Украины начал финансирование пенсий за сентябрь и субсидий за август.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.

Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август. На пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, а на жилищные субсидии — 2,4 млн грн.

Как накопить себе на пенсию

Ранее сообщалось, что создание мобильного приложения, которое является следующим этапом внедрения проекта “Е-пенсия”, планируют завершить в сентябре этого года.

Справка Finance.ua

  • Размер пенсии зависит от двух показателей:
  • продолжительности страхового стажа человека,
  • среднего заработка.
* «Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент от среднего заработка человека.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.