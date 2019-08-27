В сентябре на выплату пенсий направили более 500 млн грн

Сегодня Пенсий фонд Украины начал финансирование пенсий за сентябрь и субсидий за август.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.

Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август. На пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, а на жилищные субсидии — 2,4 млн грн.

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Ранее сообщалось, что создание мобильного приложения, которое является следующим этапом внедрения проекта “Е-пенсия”, планируют завершить в сентябре этого года.

Справка Finance.ua

Размер пенсии зависит от двух показателей:

продолжительности страхового стажа человека,

среднего заработка.

* «Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент от среднего заработка человека.