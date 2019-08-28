Раритетную Lamborghini выставили на продажу за миллион долларов

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В октябре 2019 года на аукционе в Лондоне пустят с молотка раритетную Lamborghini Miura P400 S 1969 года минимум за $1 млн.
Объявления о торгах появилось на сайте по продаже классических автомобилей RM Sotheby’s.
В карточке Lamborghini сообщается, что представленный спорткар – одна из немногих машин этой модели, сохранившаяся полностью нетронутой с момента выпуска. Авто даже не было перекрашено, о чем свидетельствуют трещины в лакокрасочном покрытии.
Кроме того, некоторые СМИ передают, что вся история этой модели известна и задокументирована.
Судя по сообщениям, хоть авто и было выпущено в 1969 году, впервые его продали в 1971 немецкому рекламному директору Уолтеру Беккеру. Он потом продал спорткар любительскому гонщику Хансу-Петеру Веберу, который владел ею до смерти в 2015 году. Он наездил на авто менее 30 тысяч километров.
В результате об авто забыли и оно пылилось в гараже в Германии почти пять лет.
Представленная Miura модели P400 S выпускалась между базовой Miura P400 и горячей SV. Всего было выпущено 764 автомобиля всех трех модификаций.
Все три модели Miura были оснащены 3,9-литровым V-12, выдававшим 345 лошадиных сил в своей наиболее мягкой форме. P400 S увеличил мощность примерно до 365 “лошадей”.
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