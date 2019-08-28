Капитальные инвестиции в сельское хозяйство снизились почти на 17%

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За январь-июнь 2019 года в сельское хозяйство Украины пришло 23,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики (ИАЭ) Николай Кисиль, сообщает пресс-служба ИАЭ.
“В январе-июне 2019 года капитальные инвестиции в сельское хозяйство составили 23333,8 млн грн, то есть только на 83,1% против соответствующего периода 2018 года. При этом доля сельского хозяйства в общем объеме капиталовложений по стране … сократилась с 12,8% до 10,0%”, – говорится в сообщении.
При этом, капитальные инвестиции в производство продукции пищевой промышленности за шесть месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросли на 52,7%.
По мнению Кисиля, есть немало причин значительного замедления инвестиционной деятельности сельскохозяйственных производителей, абсолютная доля капитальных инвестиций которых осуществляется за счет собственных источников финансирования. К ним относятся общее ухудшение условий для этой деятельности, усиление рисков, ожидания инвесторов на снижение уровня окупаемости затрат по их проектам, высокие ставки по инвестиционным кредитам, отсутствие действенной государственной политики по поддержке сельскохозяйственных производителей, потеря большинством национальных агрокомпаний доверия на фондовых рынках, недостаточно эффективный инвестиционный менеджмент агрохолдингов и т.д.
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