0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

В обновленном Skype появились черновики и закладки сообщений

В обновленном Skype появились черновики и закладки сообщений

Сервис Skype представил новые функции, среди которых черновики сообщений, возможность просматривать файлы перед отправкой и закладки для сообщений.

Об этом говорится в блоге Skype.

В последней версии программы любое сообщение, которое ввели, но не отправили, сохраняется и обозначается тегом «черновик». Черновые сообщения будут доступны даже если пользователь выйдет из Skype.

Также любое сообщение можно добавить в закладки и вернуться к нему через один клик. Чтобы сделать закладку, нужно нажать на сообщение и немного его удерживать. Сообщение добавляется на экран «Закладки» и хранится вместе с другими сообщениями, добавленными в закладки.

Пользователи смогут посмотреть фото, видео и другие файлы перед отправкой. А также удалить те файлы, которые добавили по ошибке. Их предварительный просмотр будет отображаться в ленте над окном для текста.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.