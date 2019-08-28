В обновленном Skype появились черновики и закладки сообщений

Сервис Skype представил новые функции, среди которых черновики сообщений, возможность просматривать файлы перед отправкой и закладки для сообщений.

Об этом говорится в блоге Skype.

В последней версии программы любое сообщение, которое ввели, но не отправили, сохраняется и обозначается тегом «черновик». Черновые сообщения будут доступны даже если пользователь выйдет из Skype.

Также любое сообщение можно добавить в закладки и вернуться к нему через один клик. Чтобы сделать закладку, нужно нажать на сообщение и немного его удерживать. Сообщение добавляется на экран «Закладки» и хранится вместе с другими сообщениями, добавленными в закладки.

Пользователи смогут посмотреть фото, видео и другие файлы перед отправкой. А также удалить те файлы, которые добавили по ошибке. Их предварительный просмотр будет отображаться в ленте над окном для текста.