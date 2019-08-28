Ученые создали «работа-змею» для преодоления последствий инсульта

Специалисты Массачусетского технологического института в США создали «работа-змею» размером меньше миллиметра, чтобы предотвращать смерти из-за аневризмы и инсульта.

Об этом сообщает Naked Science.

Нитевидный робот способен маневрировать в самых узких артериях благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, которые уменьшают трение в 10 раз. Он может как змея передвигаться по сосудистым структурам в теле и мозге человека.

Сердцевина «змеи» создана из никель-титанового сплава, который может сгибаться, а потом возвращаться к своей естественной форме.

Врач может направлять работа в нужном направлении, его уже протестировали на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами. Разработчики рассчитывают, что благодаря этому работу можно будет быстро лечить труднодоступные участки мозга.

По словам профессора Сюаньху Чжао, если острый инсульт можно будет лечить в течение первых 90 минут после приступа, то шансы пациентов выжить значительно возрастут.

Сегодня врачи используют тонкую проволоку, чтобы избавиться от сгустков крови – они проводят его через ногу или пах, пока флюороскоп делает снимки, помогая подвести провод к мозгу. Затем или катетер доставляет лекарства, разжижающие сгусток, или устройство извлекает его.