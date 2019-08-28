Росту экономики на 40% в Украине помешает отсутствие инвестиций, долги и кризис - экономист

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Устойчивый рост экономики Украины в течение 5 лет будет невозможен ввиду нехватки инвестиций, невыгодных условий реструктуризации долга и возможного мирового финансового кризиса.
Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии УНН.
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“Сейчас, без озвученного плана действий правительства, это больше похоже на пожелание, без обоснования. Но уже сейчас можно говорить, что 40% за 5 лет – это минимум 7% роста в год. И это получается высокий темп роста в течение 5 лет. Для того, чтобы достичь таких темпов роста, необходимо, чтобы инвестиции составляли 25-30% от ВВП, как показывает опыт других стран. В Украине этот показатель составляет 15-17%, то есть в два раза меньше. Увеличить инвестиции в два раза нереально”, – отметил Скаршевский.
По его словам, правительству необходимо не просто обеспечить краткосрочный рост экономики – этот тренд должен быть долгосрочным и устойчивым. В условиях, когда все международные институты прогнозируют мировой финансовый кризис, маленькую сырьевую украинскую экономику ожидает, скорее, падение.
При этом он добавил, что даже в случае, если украинская экономика и продемонстрирует небывалый рост в 7%, государство будет вынуждено расплачиваться по долгу, который был реструктуризирован бывшим министром финансов Натальей Яресько, и дополнительно выплатить международным кредиторам 10-12 млрд долларов в течение этих 5 лет.
“За этот рост еще будет и наказание. Поэтому было бы логично, если бы премьер-министр, заявляя о 40% росте за 5 лет, добавил, что собирается делать с невыгодной для Украины реструктуризацией внешнего долга”, – добавил экономист.
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