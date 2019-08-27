Межбанк: спекулянты не упустили своего шанса по раскачке рынка

Первый рабочий день осени, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – прошел достаточно скромно по объемам операций, но ярко в части роста котировок во время сессии. Спекулянты не упустили своего шанса по раскачке рынка и воспользовались низкообъемным и вялым клиентским межбанком.

Для разогрева котировок им даже не пришлось прилагать значительных усилий. В первые пару часов сессии клиенты еще фактически “не проснулись” после завершения прошлого отчетного периода и их объемы операций были небольшими.

Поэтому 20-30 операций по покупке/продаже доллара (да еще и на условиях ТОМ), совершенных спекулянтами – быстро подтянули доллар с утренних 25,16/25,23 до 25,21/25,26 к 11 часам и до 25,28/25,30 на 12:00.

К 12:05 стало ясно, что дальнейшего потенциала у такого роста уже нет и на торги вышли основные продавцы с тем объемом предложения, который им был нужен именно сегодня.

Покупателей, согласных работать на ТОМе, оказалось немного, но их явно поджимало время и они, скрепя сердце, соглашались с уровнем продаж по 25,30 гривен за доллар, а все кто мог – проводили свои сделки через евро, расчеты по которому сегодня проходили в обычном режиме “день в день”.

Нерезидентов с продажей валюты под завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ было очень немного и их сделки практически никак не отразились на общем состоянии валютного рынка.

Курс 25,28/25,30 гривен за доллар продержался практически до завершения сессии и лишь в последний час торгов парой сделок его чуть скорректировали до отметки 25,28/25,295. На этом сессия понедельника и завершилась.

Главные события 2 сентября на межбанке:

1) Спекулятивный разогрев курса с утренних 25,16/25,23 гривен за доллар до максимально возможного уровня в 25,28/25,30 к 12:00 и практически уже до конца сессии дальнейшее его “замирание” на этой отметке. К концу дня – небольшая коррекция до 25,28/25,295.

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,2531 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 3 сентября установлен на уровне 25,2634.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,28 / 25,30

евро – 27,72 / 27,74

российский рубль – 0,3783 / 0,3790

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0966 / 1,0967

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