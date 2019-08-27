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НБУ перечислил в бюджет почти 65 миллиардов прибыли за 2018 год

НБУ перечислил в бюджет почти 65 миллиардов прибыли за 2018 год

Нацбанк перечислил в Государственный бюджет Украины всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в Консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В 2019 году Национальный банк перечислил в Государственный бюджет Украины 64 898 млн грн – всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в Консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед Государственным бюджетом”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

По материалам Finance.UA
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