Минфин утвердил структуру главного аппарата новой таможни

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Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы и штатное расписание.
Об этом сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов на своей странице в Facebook.
“Итак, у нас теперь должен быть 571 человек, которых мы начнем постепенно переводить из имеющихся сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать их других госорганов. Владимир Зеленский сегодня поставил задачу до 1 декабря очиститься и укомплектоваться кадрами – потому вот в такой срок и планируем все сделать (сама Служба заработает раньше, конечно)”, – говорится в сообщении.
По его словам, следующий шаг – региональная структура таможни.
“В следующем году перейдем на единое юрлицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены благодаря героической работе Юлиана Хорунжия (адвокат, старший партнер юридической компании “Арио Кэпитал Групп” – ред.) и его команды”, – написал Нефедов.
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