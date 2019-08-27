Минфин утвердил структуру главного аппарата новой таможни

Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы и штатное расписание.

Об этом сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

“Итак, у нас теперь должен быть 571 человек, которых мы начнем постепенно переводить из имеющихся сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать их других госорганов. Владимир Зеленский сегодня поставил задачу до 1 декабря очиститься и укомплектоваться кадрами – потому вот в такой срок и планируем все сделать (сама Служба заработает раньше, конечно)”, – говорится в сообщении.

По его словам, следующий шаг – региональная структура таможни.

“В следующем году перейдем на единое юрлицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены благодаря героической работе Юлиана Хорунжия (адвокат, старший партнер юридической компании “Арио Кэпитал Групп” – ред.) и его команды”, – написал Нефедов.