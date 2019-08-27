Владельцев бизнеса будут уведомлять об изменениях в компании в реальном времени

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Отныне бизнесменов будут сразу уведомлять об изменениях в ЕГР (Единый государственный реестр).
Об этом сообщает Опендатабот.
Министерство юстиции будет обновлять ЕГР ежедневно, сразу после внесения изменений в данные. Ранее реестр обновлялся еженедельно.
Чем это полезно? Поскольку бизнес украинцев неоднократно подвергался рейдерству, решение ежедневно обновлять Единый реестр будет полезным потому, что Опендатабот будут быстрее информировать владельцев об изменениях в компании. А чем быстрее предприниматель об этом узнает и отреагирует, тем безопаснее будет его бизнес.
Опендатабот уже подключил все необходимые данные и готов информировать владельцев уведомлениями по электронной почте или в СМС-сообщениями. Эта услуга является бесплатной.
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