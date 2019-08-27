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Владельцев бизнеса будут уведомлять об изменениях в компании в реальном времени

Владельцев бизнеса будут уведомлять об изменениях в компании в реальном времени

Отныне бизнесменов будут сразу уведомлять об изменениях в ЕГР (Единый государственный реестр).

Об этом сообщает Опендатабот.

Министерство юстиции будет обновлять ЕГР ежедневно, сразу после внесения изменений в данные. Ранее реестр обновлялся еженедельно.

Чем это полезно? Поскольку бизнес украинцев неоднократно подвергался рейдерству, решение ежедневно обновлять Единый реестр будет полезным потому, что Опендатабот будут быстрее информировать владельцев об изменениях в компании. А чем быстрее предприниматель об этом узнает и отреагирует, тем безопаснее будет его бизнес.

Опендатабот уже подключил все необходимые данные и готов информировать владельцев уведомлениями по электронной почте или в СМС-сообщениями. Эта услуга является бесплатной.

Справка Finance.ua:

  • Если права бизнеса были нарушены регистратором, необходимо обратиться с жалобой в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации – документ рассмотрят в течение 30 дней.
  • В случае незаконного внесения изменений в данные о недвижимом имуществе или в корпоративные права компании, владелец вправе подать жалобу в течение 60 дней с того момента, когда он узнал о рейдерском захвате.
По материалам Finance.UA
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