В Украине в общественных местах могут установить фандоматы

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В Минрегионстрое предлагают проанализировать и изучить зарубежный опыт по устройству специальных автоматов для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок – «фандоматов» в общественном пространстве.
Соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы по благоустройству.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минрегионстроя.
Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и иные бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак.
“В Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас мы хотим более подробно изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет такой: 1 фандомат на 5 тысяч человек», – отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
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