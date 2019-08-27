В Украине в общественных местах могут установить фандоматы

В Минрегионстрое предлагают проанализировать и изучить зарубежный опыт по устройству специальных автоматов для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок – «фандоматов» в общественном пространстве.

Соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы по благоустройству.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минрегионстроя.

Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и иные бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак.

“В Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас мы хотим более подробно изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет такой: 1 фандомат на 5 тысяч человек», – отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Справка Finance.ua

Фандоматы получили свое название от немецкого слова «pfand», которое дословно переводится как «залог».

Система возврата бутылок существует в большинстве супермаркетов Германии.