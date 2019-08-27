«Укргаздобыча» продаст на аукционе 820 т нефтепродуктов

Акционерное общество «Укргаздобыча» выставило на недельные электронные торги, которые пройдут 3 сентября, 820 т нефтепродуктов.

Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте «Украинской энергетической биржи» (УЭБ).

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УГД предлагает 60 т автомобильных и 55 т железнодорожных партий бензина А-92 по 29 150 грн/т и 29 050 грн/т. Также компания выставила на торги 60 т автонормами и 55 железнодорожными партиями бензина А-95 по 30 150 грн/т и 30 050 грн/т.

К реализации также предлагается по 60 т автомобильных и железнодорожных партий дизельного топлива производства Шебелинского завода по 24 900 грн/т и 24 850 грн/т.

Также на торги выставлено 450 т водно-углеводородной эмульсии по 5000 грн/т и 20 т битума 15 000 грн/т.

Общая стартовая стоимость всех нефтепродуктов составляет более 12,3 млн грн.