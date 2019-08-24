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ФГВФЛ выставил на продажу более 30 квартир «Диамантбанка»

ФГВФЛ выставил на продажу более 30 квартир «Диамантбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает через голландский аукцион в системе ProZоrro.Продажи более 30 квартир, состоящих на балансе ПАО «ДИАМАНТБАНК».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Квартиры находятся в киевском ЖК “Crystal Park” по адресу проспект Победы, 42. Рядом находится станция метро Шулявская. Дом уже сдан в эксплуатацию. Квартиры имеют кирпичные стены, потолки более трех метров и панорамные металлопластиковые окна, однако без ремонта.

Жилой комплекс расположен рядом с парком им. Пушкина, вид на который открывается из окон здания. Под домом есть просторный двухуровневый паркинг.

Каждая квартира является отдельным лотом. Выбрать себе подходящий лот можно как через сайт ProZоrro.Продажи, так и через паспорта активов, которые размещены на информационном портале Фонда гарантирования. Объявления с предложениями о продаже в этом жилом комплексе добавляются постепенно.

По материалам Finance.UA
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