По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,261 млн и 22,100 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (32 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,18-25,20 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 61 активная заявка по доллару на сумму 41, 361 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3500 – 2 22225,1800 – 100 00025,1750 – 120 00025,1700 – 30 00025,1700 – 20 00025,1700 – 30 00025,1700 – 120 00025,1700 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1500 – 800

25,1600 – 20 000

25,1600 – 3 000

25,1700 – 33 333

25,1700 – 45 000

25,1800 – 111 111

25,1800 – 10 000

25,1800 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2165 грн..

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1580 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.