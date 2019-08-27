Nissan показал на видео Juke

Компания Nissan показала видеотизер обновленного кроссовера Juke.

Ролик появился на YouTube-канале Motor1.

На кадрах заметно, что авто сохранило некоторые стандартные и уже привычные черты предыдущих моделей. Кроме того, оптика кроссовера получила двухуровневую архитектуру. Авто получило более суженные дневные ходовые огни.

Также на видео заметно, что новый Juke получил небольшой спойлер. В целом же габариты увеличились, по сравнению с нынешней версией кроссовера.

Судя из сообщения, рестайлинговый кроссовер построили на новой платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan. Ранее на ней же был выпущен Renault Clio.

В моторном отсеке ожидается 1,0-литровый турбодвигатель, парой из которым будет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый робот. Оставшийся диапазон двигателей появится позже.

Кроссовер выйдет на европейский рынок в первом квартале 2020 года.