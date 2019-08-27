НБУ уменьшил объемы пополнения золотовалютных резервов до самого низкого с мая уровня

В течение последней недели августа 2019 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 20 миллионов долларов — это самый низкий объем пополнения резервов с конца мая.

Такую информацию опубликовали на сайте Нацбанка.

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Так, в последнюю неделю августа Нацбанк уменьшил объемы покупки валюты на рынке в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей. Последний раз Нацбанк покупал 20 миллионов долларов или меньше за неделю в конце мая 2019 года, когда с рынка выкупили 11,5 миллиона долларов.

Напомним, что благодаря высокому предложению валюты в течение июля НБУ увеличил золотовалютные резервы Украины на 1,2 миллиарда долларов.