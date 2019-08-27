Какие штрафы ждут предпринимателя, не заплатившего ЕСВ

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Законом о ЕСВ плательщиками ЕСВ определены физлица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Физлица – предприниматели, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос.
Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.
За неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса на плательщиков, допустивших указанное нарушение, налагается* штраф в размере 20 % своевременно не уплаченных сумм.*
Начисление пени начинается с 1 календарного дня, следующего за днем окончания срока внесения соответствующего платежа.
Неуплата или несвоевременная уплата единого взноса, в частности, физлицами – предпринимателями или лицами, которые обеспечивают себя работой самостоятельно, в сумме:
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