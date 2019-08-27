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Столичный кинотеатр "Братислава" отремонтируют за 100 миллионов

Столичный кинотеатр "Братислава" отремонтируют за 100 миллионов

Власти Киева объявили тендер на капитальный ремонт кинотеатра “Братислава” ожидаемой стоимостью 97,98 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе “Прозорро”.

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Заказчиком указано коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) – “Киевкинофильм”.

Согласно условиям тендера, капремонт кинотеатра следует провести до конца 2021 года. Это предусматривает ремонт здания и внутренних помещений кинотеатра. Также в техническое задание включено оснащение техникой трех залов кинотеатра, фойе и уличной площадки.

Заявки на тендер принимаются до 16 сентября, аукцион состоится 17 сентября.

Кинотеатр “Братислава” расположен в Оболонском районе по адресу: ул. Александра Архипенко, 5.

Здание построено в 1976 году и имеет два зала на 500 и 200 мест.

По материалам Економічна Правда
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