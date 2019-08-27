Столичный кинотеатр "Братислава" отремонтируют за 100 миллионов

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Власти Киева объявили тендер на капитальный ремонт кинотеатра “Братислава” ожидаемой стоимостью 97,98 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе “Прозорро”.
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Заказчиком указано коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) – “Киевкинофильм”.
Согласно условиям тендера, капремонт кинотеатра следует провести до конца 2021 года. Это предусматривает ремонт здания и внутренних помещений кинотеатра. Также в техническое задание включено оснащение техникой трех залов кинотеатра, фойе и уличной площадки.
Заявки на тендер принимаются до 16 сентября, аукцион состоится 17 сентября.
Кинотеатр “Братислава” расположен в Оболонском районе по адресу: ул. Александра Архипенко, 5.
Здание построено в 1976 году и имеет два зала на 500 и 200 мест.
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