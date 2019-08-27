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В Париже установили «шумовые радары», способные автоматически штрафовать громкие машины

В Париже установили «шумовые радары», способные автоматически штрафовать громкие машины

В некоторых районах Парижа установили «шумовые радары», которые вместе с камерами способны распознавать слишком громкие машины и автоматически штрафовать их.

Об этом сообщает Reuters.

Новые радары создала компания по борьбе с шумовым загрязнением Bruitparif. Они имеют четыре микрофона, которые в связке с камерой видеонаблюдения определяют источник шума, который превышает допустимую норму.

Пока в городе установили 40 таких радаров, начать тесты этой системы планируют осенью 2019 года, когда городские власти примут соответствующий закон. Радары будут собирать и передавать правоохранителям информацию, но на протяжении двух лет они никого не будут штрафовать – за это время полиция хочет проверить дееспособность системы.

«Шум – это проклятие современной жизни и серьезная проблема для здоровья. Это вредит людям как пассивное курение», – отметил руководитель Bruitparif Дидье Гонсалес.

Как отмечает издание Engadget, штрафы за громкие машины могут стимулировать парижан использовать электромобили, которые почти бесшумны.

По материалам hromadske.tv
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