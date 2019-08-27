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Северная Корея отрицает заявления об украденных благодаря кибератакам миллиардах долларов

Северная Корея отрицает заявления об украденных благодаря кибератакам миллиардах долларов

Северокорейские власти назвали ложными и сфабрикованными заявления о том, будто страна благодаря кибератакам на банки и криптовалютные биржи смогла заработать $2 млрд.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи со ссылкой на заявление представителя Национального координационного комитета КНДР по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансовому терроризму.

«В последние дни США и другие враждебные силы распространяют злонамеренные слухи о том, будто мы использовали хакеров для незаконного перевода $2 млрд, необходимых для программы разработки оружия массового уничтожения», — прокомментировали доклад ООН северокорейские власти.

В отчете независимых экспертов, направленном в Совет безопасности ООН, упоминаются несколько хакерских группировок, включая Lazarus, за которыми стоят северокорейские власти. Жертвами хакеров, согласно исследованию, стали банки и криптовалютные биржи. Всего КНДР осуществила 35 кибератак, пострадали по меньшей мере 17 стран.

В заявлении руководства КНДР все эти выводы называются «вопиющей ложью», а их использование сравнивается с «абсурдной попыткой возродить старые приемы, что применялись гитлеровской пропагандистской машиной: «Если повторить ложь сотню раз, она сойдет за правду». Цель этого, по мнению северокорейского руководства, заключается «в стремлении враждебных сил очернить образ КНДР и создать повод для оправдания санкций и давления на страну».

По материалам hromadske.tv
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