Северная Корея отрицает заявления об украденных благодаря кибератакам миллиардах долларов

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Северокорейские власти назвали ложными и сфабрикованными заявления о том, будто страна благодаря кибератакам на банки и криптовалютные биржи смогла заработать $2 млрд.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи со ссылкой на заявление представителя Национального координационного комитета КНДР по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансовому терроризму.
«В последние дни США и другие враждебные силы распространяют злонамеренные слухи о том, будто мы использовали хакеров для незаконного перевода $2 млрд, необходимых для программы разработки оружия массового уничтожения», — прокомментировали доклад ООН северокорейские власти.
В отчете независимых экспертов, направленном в Совет безопасности ООН, упоминаются несколько хакерских группировок, включая Lazarus, за которыми стоят северокорейские власти. Жертвами хакеров, согласно исследованию, стали банки и криптовалютные биржи. Всего КНДР осуществила 35 кибератак, пострадали по меньшей мере 17 стран.
В заявлении руководства КНДР все эти выводы называются «вопиющей ложью», а их использование сравнивается с «абсурдной попыткой возродить старые приемы, что применялись гитлеровской пропагандистской машиной: «Если повторить ложь сотню раз, она сойдет за правду». Цель этого, по мнению северокорейского руководства, заключается «в стремлении враждебных сил очернить образ КНДР и создать повод для оправдания санкций и давления на страну».
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