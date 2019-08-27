США готовы помочь энергетике Украины

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Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики.
Об этом он написал в Facebook.
Перри отметил, что 1 сентября сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
“Для Украины энергетическая безопасность – это национальная безопасность”, – отметил министр.
Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики “необычайной победой”.
“Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины закончился победой для энергетической, экономической и национальной безопасности всех трех стран”, – подчеркнул Перри.
Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.
“США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки”, – заявил по итогам беседы американский министр.
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