Обнародовано постановление о повышении зарплат учителей

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Кабинет Министров обнародовал постановление «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусмотрено увеличение размеров оплаты работников отрасли.
Постановлением установлены минимальные размеры должностного оклада педагогических работников на период с 2020 до 2023 гг.
Наименьший размер должностного оклада педагогического работника составит:
Также будут действовать новые размеры доплат в размере до 50 процентов должностного оклада:
С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:
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