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Обнародовано постановление о повышении зарплат учителей

Обнародовано постановление о повышении зарплат учителей

Кабинет Министров обнародовал постановление «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусмотрено увеличение размеров оплаты работников отрасли.

Постановлением установлены минимальные размеры должностного оклада педагогических работников на период с 2020 до 2023 гг.

Наименьший размер должностного оклада педагогического работника составит:

  • С 1 января 2020 – 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 г.;
  • С 1 января 2021 – 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2021 г.;
  • С 1 января 2022 – 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 г.;
  • С 1 января 2023 – 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

Также будут действовать новые размеры доплат в размере до 50 процентов должностного оклада:

  • за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников,
  • за совмещение должностей,
  • за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Справка Finance.ua:

С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:

  • Молодой воспитатель детсада будет получать в месяц 6369 грн.
  • Опытный воспитатель – более 9 тыс. грн в месяц.
  • Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.
  • Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс. грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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