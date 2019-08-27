Обнародовано постановление о повышении зарплат учителей

Кабинет Министров обнародовал постановление «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусмотрено увеличение размеров оплаты работников отрасли.

Постановлением установлены минимальные размеры должностного оклада педагогических работников на период с 2020 до 2023 гг.

Наименьший размер должностного оклада педагогического работника составит:

С 1 января 2020 – 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 г.;

С 1 января 2021 – 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2021 г.;

С 1 января 2022 – 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 г.;

С 1 января 2023 – 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

Также будут действовать новые размеры доплат в размере до 50 процентов должностного оклада:

за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников,

за совмещение должностей,

за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Справка Finance.ua:

С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы: