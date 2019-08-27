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В Киеве планируют отменить отдельные платежи за обслуживание домовых счетчиков

В Киеве планируют отменить отдельные платежи за обслуживание домовых счетчиков

Городская власть Киева предлагает включить плату за обслуживание домовых счетчиков в тарифы на коммунальные услуги по отоплению, снабжению холодной и горячей водой соответственно.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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“Включение стоимости обслуживания счетчиков в тариф обеспечит ответственность за техническое состояние и исправную работу оборудования поставщиков услуг, а не домовую общину”, – говорится в сообщении.

Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» определяет, что потребители коммунальных услуг должны платить взносы за обслуживание узлов коммерческого учета, поскольку в тарифах эти затраты больше не учитывают. Этот взнос должен дополнительно включаться в плату за жилищно-коммунальные услуги и в квитанции на оплату должен отражаться отдельной строкой.

Что предлагают:

  • КГГА должна ввести начисление взносов за IV квартал 2019 года.
  • Размеры этих взносов устанавливают органы местного самоуправления.

Согласно расчету «Киевводоканала» за обслуживание узлов коммерческого учета централизованного водоснабжения, размер взносов составляет от 89 коп. до 113 грн в квартал за одно помещение в доме.

«Размер взноса зависит от количества квартир в доме, то есть мы получим дискриминационные начисления – для одной квартиры они составят несколько гривен, а для другой – несколько сотен гривен. Включение стоимости обслуживания счетчиков в тариф и пропорциональное распределение является более целесообразным и справедливым», – пояснил Петр Пантелеев.

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По материалам Finance.UA
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