В Киеве планируют отменить отдельные платежи за обслуживание домовых счетчиков

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Городская власть Киева предлагает включить плату за обслуживание домовых счетчиков в тарифы на коммунальные услуги по отоплению, снабжению холодной и горячей водой соответственно.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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“Включение стоимости обслуживания счетчиков в тариф обеспечит ответственность за техническое состояние и исправную работу оборудования поставщиков услуг, а не домовую общину”, – говорится в сообщении.
Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» определяет, что потребители коммунальных услуг должны платить взносы за обслуживание узлов коммерческого учета, поскольку в тарифах эти затраты больше не учитывают. Этот взнос должен дополнительно включаться в плату за жилищно-коммунальные услуги и в квитанции на оплату должен отражаться отдельной строкой.
Что предлагают:
Согласно расчету «Киевводоканала» за обслуживание узлов коммерческого учета централизованного водоснабжения, размер взносов составляет от 89 коп. до 113 грн в квартал за одно помещение в доме.
«Размер взноса зависит от количества квартир в доме, то есть мы получим дискриминационные начисления – для одной квартиры они составят несколько гривен, а для другой – несколько сотен гривен. Включение стоимости обслуживания счетчиков в тариф и пропорциональное распределение является более целесообразным и справедливым», – пояснил Петр Пантелеев.
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