В Киеве планируют отменить отдельные платежи за обслуживание домовых счетчиков

Городская власть Киева предлагает включить плату за обслуживание домовых счетчиков в тарифы на коммунальные услуги по отоплению, снабжению холодной и горячей водой соответственно.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Читайте также: Как заказать поверку счетчиков воды и отопления

“Включение стоимости обслуживания счетчиков в тариф обеспечит ответственность за техническое состояние и исправную работу оборудования поставщиков услуг, а не домовую общину”, – говорится в сообщении.

Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» определяет, что потребители коммунальных услуг должны платить взносы за обслуживание узлов коммерческого учета, поскольку в тарифах эти затраты больше не учитывают. Этот взнос должен дополнительно включаться в плату за жилищно-коммунальные услуги и в квитанции на оплату должен отражаться отдельной строкой.

Что предлагают:

КГГА должна ввести начисление взносов за IV квартал 2019 года.

должна ввести начисление взносов за IV квартал 2019 года. Размеры этих взносов устанавливают органы местного самоуправления.

Согласно расчету «Киевводоканала» за обслуживание узлов коммерческого учета централизованного водоснабжения, размер взносов составляет от 89 коп. до 113 грн в квартал за одно помещение в доме.

«Размер взноса зависит от количества квартир в доме, то есть мы получим дискриминационные начисления – для одной квартиры они составят несколько гривен, а для другой – несколько сотен гривен. Включение стоимости обслуживания счетчиков в тариф и пропорциональное распределение является более целесообразным и справедливым», – пояснил Петр Пантелеев.