С 1 сентября НБУ отменяет карточку с образцами подписей

НБУ оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличными в национальной и иностранной валютах в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Об этом сообщает регулятор.

Когда начинает действовать – 1 сентября 2019 года.

Исключены из кассовых документов:

код банка,

отменена “карточка с образцами подписей” клиентов при обслуживании банком их счетов.

Новые требования предусматривают:

сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в НБУ наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

“Банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных в собственной банковской сети”, – сказано в сообщении НБУ.

Справка Finance.ua

НБУ ввел контроль за качеством пригодных к обращению гривневых банкнот, отсортированных автоматизированным способом на оборудовании банка для автоматизированной обработки банкнот.