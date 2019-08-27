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С 1 сентября НБУ отменяет карточку с образцами подписей

С 1 сентября НБУ отменяет карточку с образцами подписей

НБУ оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличными в национальной и иностранной валютах в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Об этом сообщает регулятор.

Когда начинает действовать – 1 сентября 2019 года.

Исключены из кассовых документов:

  • код банка,
  • отменена “карточка с образцами подписей” клиентов при обслуживании банком их счетов.

Новые требования предусматривают:

  • сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в НБУ наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

“Банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных в собственной банковской сети”, – сказано в сообщении НБУ.

Справка Finance.ua

  • НБУ ввел контроль за качеством пригодных к обращению гривневых банкнот, отсортированных автоматизированным способом на оборудовании банка для автоматизированной обработки банкнот.
  • НБУ изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определение ответственных за хранение, установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового материала.
По материалам Finance.UA
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