С 1 сентября НБУ отменяет карточку с образцами подписей

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НБУ оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличными в национальной и иностранной валютах в соответствии с актуальными требованиями законодательства.
Об этом сообщает регулятор.
Когда начинает действовать – 1 сентября 2019 года.
Исключены из кассовых документов:
Новые требования предусматривают:
“Банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных в собственной банковской сети”, – сказано в сообщении НБУ.
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