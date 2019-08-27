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Эксперт назвал факторы, влияющие на стоимость продуктов в Украине

Эксперт назвал факторы, влияющие на стоимость продуктов в Украине

На стоимость продуктов питания в Украине влияет несколько факторов, в частности отсутствие дотации для мелких и средних производителей и отсутствие государственного резерва.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Проблема цены не в урожае, а в иных факторах. Первое – у нас абсолютное большинство овощей, да и фруктов выращиваются в частных хозяйствах. Они регулируют объемы посадки и ориентируются на цены текущего года. То есть, никто не планирует на несколько лет вперед, что в случае рыночных изменений сказывается на стоимости продуктов. Второе – дотации на производство сельхозпродукции получают олигархи. Средние и мелкие производители фактически не получают ничего. При этом (при дотациях олигархов – ред.) кто-нибудь видел снижение цен на яйца или курятину?», – подчеркнул Ю. Гаврилечко.

Кроме того, эксперт считает одной проблем, влияющих на стоимость продуктов питания, тот фактор, что государство «не закупает в резерв».

«Это нужно для того, чтобы естественным экономическим путем сглаживать и влиять на изменения цен и возможную нехватку продуктов. Если этого нет, то регулировать можно импортом. Также есть проблема хранения и переработки. К примеру, мощностей для хранения просто не хватает», – подчеркнул эксперт.

По материалам ГолосUA
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