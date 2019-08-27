Разработку системы "Е-пенсия" завершат в сентябре

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Создание мобильного приложения, которое является следующим этапом реализации проекта “Е-пенсия”, планируют завершить в сентябре этого года.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
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“Следующий этап реализации проекта “Е-пенсия” – создание мобильного приложения, которое позволит получить доступ к ресурсам вебпортала электронных услуг Фонда с мобильных устройств (смартфон, планшет). Завершение работ запланировано в сентябре 2019”, – говорится в ответе.
Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:
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