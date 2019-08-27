КГГА выдала фирме тестя Насирова исходные данные на строительство 35-этажки возле вокзала

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 31 июля выдал фирме тестя Романа Насирова ООО “Стройресурс” градостроительные условия и ограничения (ГУО) на строительство многофункционального комплекса в Голосеевском районе.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента.

Отмечается, что функциональному назначению участков общей площадью 0,31 га согласно Генплану Киева является частично территория общественных зданий и сооружений, частично – коммунально-складская территория, а частично – территория улиц и дорог.

“Строительство жилья на этих участках запрещено”, – подчеркивает издание.

“КГГА выдала ГУО на строительство комплекса высотой до 35 этажей во исполнение решения Окружного админсуда Киева от 5 февраля этого года”, – говорится в сообщении.

Комплекс в документе называется многофункциональным, в ГУО также приводятся данные, необходимые для проектирования жилой застройки.

Подчеркивается, что учредителем ООО “Стройресурс” является ООО “Плотофленд”, владельцем которого является известный строитель, владелец строительной корпорации “Альтис-Холдинг” Александр Глимбовский.