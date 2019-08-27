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В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

Тарифы на тепловую энергию в этом отопительном сезоне повышать не планируют.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по подготовке города к отопительному сезону.

“Оснований для повышения тарифов нет, не существует, и такое действие не планируется”, – сказал Пантелеев.

Также он уверил, что город на 90% готово к началу отопительного сезона.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение.
  • Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оборудованных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС).
  • Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС).
  • Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн / 1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).

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По материалам Finance.UA
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