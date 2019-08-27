В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

Тарифы на тепловую энергию в этом отопительном сезоне повышать не планируют.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по подготовке города к отопительному сезону.

“Оснований для повышения тарифов нет, не существует, и такое действие не планируется”, – сказал Пантелеев.

Также он уверил, что город на 90% готово к началу отопительного сезона.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение.

Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оборудованных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС ).

Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС ).