В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

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Тарифы на тепловую энергию в этом отопительном сезоне повышать не планируют.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по подготовке города к отопительному сезону.
“Оснований для повышения тарифов нет, не существует, и такое действие не планируется”, – сказал Пантелеев.
Также он уверил, что город на 90% готово к началу отопительного сезона.
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