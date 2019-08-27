Названы 10 самых посещаемых городов в Европе

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Самым посещаемым городом в Европе стал Лондон. Здесь самыми популярными достопримечательностями остаются знаменитый “Биг Бен”, “Лондонский глаз” и Букингемский дворец. На втором месте оказалась Франция.
Туристическое издание Big 7 Travel составило рейтинг 10 самых посещаемых городов в Европе.
Рейтинг 10 самых посещаемых городов Европы:
1. Лондон, Англия - 19 827,8 млн посетителей в год.
2. Париж, Франция - 15 834,2 млн.
3. Рим, Италия - 9 531,6 млн.
4. Прага, Чешская Республика - 8 806,7 млн.
5. Амстердам, Нидерланды - 7848,0 млн.
6. Барселона, Испания - 6530,1 млн.
7. Милан, Италия - 6 347,9 млн.
8. Вена – Австрия - 6067,1 млн.
9. Венеция, Италия - 5 316,4 млн.
10. Мадрид, Испания - 5275,2 млн.
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